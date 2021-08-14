СКР предъявил обвинение бывшему главе МВД Амурской области

Экс-главе управления МВД по Амурской области Николаю Аксенову предъявлено обвинение в превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Фигурантом уголовного дела также стал его коллега — начальник тыла управления Михаил Робканов. Оба поставили свои подписи под документом о проведении реконструкционных работ районного отделения полиции на сумму более 39 млн рублей. Однако обязательства по контракту выполнены не были.

В СКР добавили, что обвиняемые за счет федеральных средств совершили покупку служебной шестикомнатной квартиры. Впоследствии она перешла во владение семьи Робканова.

Также недавно обвинение в превышении полномочий было предъявлено двум сотрудникам истринского ИВС, откуда недавно бежали заключенные. По версии обвинения, они выключили видеонаблюдение и ушли спать, оставив окошко для передачи продуктов открытым, пишет телеканал "360".