Спасатели проводят эвакуацию более 450 человек из-за наводнения в Анапе

Воспитанников детского лагеря "Огонек" и постояльцев пансионата "Соловей", санатория "Бригантина", базы отдыха "Динамо" эвакуировали из-за подтоплений в Анапе.

Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб выносили детей на руках и сажали в автобусы. Всех их доставили в места временного размещения, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"На курорте продолжается комплексная работа по устранению последствий стихии. В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек", — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают поиск других затопленных мест. Город имеет резерв для размещения еще 350 человек.