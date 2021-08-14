Прошедший июль стал самым жарким месяцем за 142 года метеонаблюдений

Минувший июль стал самым жарким на всей планете за последние 142 года. Средняя температура превысила обычный показатель на 0,93 градуса.

Издание Associated Press сообщило, что предыдущий рекорд был установлен в 2016 году. Тогда температура воздуха была выше всего на 0,01 градуса. Некоторые ученые и климатологи сошлись в общем мнении, что этот феномен является признаком тревожного и разрушительного пути, по которому двигается планета Земля, пишет телеканал "360".

Однако не все разделяют такую точку зрения. Профессор метеорологии Иллинойского университета Дональд Вуэбблс заявил, что один месяц не является поводом для точного заключения. Человечество наблюдает климатическую модель, которая устоялась последние десятилетия, отметил он.