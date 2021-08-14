Скоростная магистраль Москва — Петербург будет интегрирована с МЦД-3

Проект создания железнодорожной магистрали Москва — Петербург будет включать в себя интегрирование с МЦД-3. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Маршрут поездов будет проходить через станции "Зеленоград", "Петровско-Разумовская", "Рижская D3" и на Ленинградском вокзале. Для этого специалисты специально создадут четыре транспортно-пересадочных узла (ТПУ) с пересадками на городской транспорт.

Подобный подход позволит центральное транспортное движение. Кроме этого, он сократит длительность маршрута от Москвы до Санкт-Петербурга почти на три часа.

Столичные власти также работают над благоустройством районов Юго-Западного административного округа, передает "Царьград". Благоустройство местности происходит в рамках большой программы "Мой район".



