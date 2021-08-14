Антонов: Россия отвергает все доводы о попытках вмешательства в дела США

Заявления о попытках Москвы вмешаться в дела Вашингтона напоминают способ отвлечь общественность от внутренних проблем США, считает российский посол Анатолий Антонов.

Россия неоднократно заявляла, что никогда не вмешивалась во внутреннюю политику других стран и не собирается делать этого. В связи с этим Москва отвергает любые доводы о якобы попытках повлиять на политическую ситуацию внутри США, цитирует Антонова российского посольство в Вашингтоне на своей странице в Facebook.

Дипломат считает, что подобные обвинения связаны с желанием некоторых политиков найти внешнего врага, чтобы отвлечь граждан от реальных проблем внутри США.

"Нам приписывают стремление вбить клин в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму", — отметил Антонов.

Однако авторы таких спекуляций не предоставляют доказательств своих слов. Они лишь излагают домыслы, чтобы подогреть и без того высокий градус русофобии среди американцев.