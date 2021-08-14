Государство может взять на себя часть оплаты коммунальных счетов

Часть россиян имеет право на получение субсидий от государства для оплаты коммунальных счетов. Об этом рассказал гендиректор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.

По его словам, власти разрабатывают новый принцип тарификации жилищно-коммунальных услуг. Он будет основываться на социальной справедливости.

"Через несколько лет ряд категорий граждан могут быть полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, но и сейчас льготы действуют, например, для малоимущих граждан", — заявил Минко в интервью агентству "Прайм".

Государство берет на себя обязательства по субсидированию выплат ЖКХ, если доход семьи на одного ее члена ниже минимального порога, установленного регионом. Эти значения можно уточнить в управляющей компании. Также право на льготы имеют категории граждан с заслугами перед страной, например, ветераны ВОВ и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Своевременная оплата счетов ЖКХ может иметь приятную отдачу. Жителям Подмосковья, не задерживающим оплату коммунальных услуг, выплатили кешбек на общую сумму в 2,5 млн рублей, сообщает телеканал "360".