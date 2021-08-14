Комплекс "Уран-9" планируют дополнить роботом противовоздушной обороны

Россия планирует создать робота противовоздушной обороны (ПВО) на базе ударного робототехнического комплекса "Уран-9". Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Робот ПВО можно будет использовать в автономном режиме. Его планируют применять в мотострелковых и танковых подразделениях, передает РИА Новости.

"На базе "Урана-9" рассматривается возможность создания робототехнического комплекса противовоздушной обороны ближнего действия. В качестве основного вооружения нового комплекса могут быть использованы зенитные ракеты "Игла-С" или "Верба", — пояснил собеседник издания.

Разработку будут применять в борьбе с летательными аппаратами, находящимися на небольшой высоте от земли. Комплекс "Уран-9" оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами "Атака" и огнеметами "Шмель". В январе этого года на вооружение российской армии поступило пять таких ударных роботов.