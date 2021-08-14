Более 900 московских пар планируют заключить брак на Медовый спас

Торжественные церемонии бракосочетания пройдут на выездных площадках и в ЗАГС 14 августа. В праздник Медового спаса хотят узаконить отношения свыше 900 пар Москвы.

Они предпочитают выбирать красивые и праздничные даты для торжественных церемоний. Согласно данным ЗАГС, на Медовый спас поженятся около 750 влюбленных во Дворцах бракосочетания и около 200 — на выездных площадках.

"Для каждой пары приготовлен сладкий подарок, а также поздравительная речь ведущих торжественных церемоний", — отметили в пресс-службе ЗАГС.

Молодоженам вручат мед в качестве подарка. Сотрудники ЗАГС поздравят брачующихся в особняках "Роял", на Волхонке, в ресторане Birds в башне Око Москвы-Сити, в усадьбе Васильчиковых. Всего с начала года поженились около 46 тысяч влюбленных.