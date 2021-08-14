Информационная система начала отслеживать переработки таксистов в Москве

Столичные водители такси должны пройти регистрацию в новой информационной системе "Аналитика работы такси".

Созданная программа позволит предотвратить усталость человека от объема времени, проведенного за рулем, передает "Царьград". Это поможет сократить число дорожных аварий в городе, объяснили в департаменте транспорта столицы.

Система будет отслеживать стаж вождения таксиста, его удостоверение, а также режим труда и отдыха. По закону рабочее время человека в неделю не должно превышать 40 часов. Программа не будет учитывать в этот промежуток остановки на ремонт и перерывы на отдых.