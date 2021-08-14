Военный парад прошел в ЦАР в честь 61-й годовщины Дня независимости

Центральноафриканская Республика отмечает 61-ю годовщину независимости от Франции военными парадами и концертами. Мероприятия прошли по территории всей страны.

Парад военнослужащих Национальной армии (FACA), подготовкой которых занимались инструкторы из Российской Федерации, прошел в лагере Кассай. Он является традиционным местом проведения масштабных национальных праздников. Правозащитник Фернанд Нгомо высоко оценил строевую подготовку и внешний вид солдат, сообщает Федеральное агентство новостей.

"Да здравствует ЦАР! Да здравствует мир!" — написал Нгомо и пригласил соотечественников присоединиться к празднованию.

Также в республике прошло мероприятие, направленное на укрепление мира и социальной сплоченности во Дворце спорта. Министерство искусства, культуры и туризма, а также министерство спорта, молодежи и гражданского развития пригласило танцевальные коллективы, которые порадовали местных жителей своими выступлениями.