Создание сложного пароля поможет сохранить средства на счете

Банковский пароль может украсть злоумышленник или знакомый человека, однако наибольшую опасность для безопасности данных несет халатность самого владельца карты.

Клиент финансовой организации способен избежать утечки личных данных несколькими способами. Об этом сообщил директор Центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик в беседе с агентством "Прайм". По его словам, человеку для начала необходимо создать сложный пароль.

"С точки зрения создания и использования паролей важно, как минимум, чтобы пароль был сложным, не словарным и не содержал информацию о вас или месте, где он создан", — объяснил специалист.

Потенциальной жертве злоумышленника также требуется избегать упоминания личных данных на фишинговых сайтах или в переписках, в историях браузера, а также под давлением методов социального инжиниринга. Соленик отметил, что в большинстве случаев злоумышленник не может украсть пароль без халатного отношения владельца.

Жители России в период пандемии начали сталкиваться с массовым наплывом мошенников, передает "Царьград". По словам одного из пользователей сетей, лучшей защитой от таких людей — это нападение. Подобное отношение обескуражит телефонных злоумышленников и заставит их оставить клиента банка в покое.