Руководство о Эрмитажа заявило о незаконности продажи NFT-токенов Линдеманна

Популярный музыкант и лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн привлек внимание руководства Эрмитажа продажей NFT-токенов.

Кадры были созданы в рамках съемки клипа на песню "Любимый город" в петербургском музее, передает "Царьград". Через некоторое музыкант решил использовать изображения для создания NFT-токенов на продажу, однако по условиям договора он не имел право таким образом использовать продукт, снятый при участии галереи.

"Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем", — заявило дирекция Эрмитажа на своем Telegram-канале.

Представители музея были знакомы с анонсом готовящейся акции. Они пытались связаться с музыкантом и отправили ему запрос-предостережение. Однако Линдеманн проигнорировал обращение Эрмитажа и выпустил цифровые изображения на продажу.