Маркелов допустил влияние чиновников на отказ "Родине" в регистрации

Отказ в допуске фракции "Родина" к выборам может быть обусловлен влиянием федеральных чиновников из Москвы. Об этом заявил политический советник Сергей Маркелов.

Партию "Родина" не допустили до выборов в ЗакС Северной столицы якобы из-за "брака" подписей. Маркелов считает, что фракция просто могла причинить неудобства местным депутатам, поэтому от нее поспешили избавиться, пишет Федеральное агентство новостей.

"Видимо команда, которая ответственна за эту ситуацию, объяснила кураторам в Москве, что они не гарантируют ту финальную конфигурацию, которая была бы нужна в ЗакСе", – заявил Маркелов.

Политический советник также выразил мнение о том, что ГИК Санкт-Петербурга вынес такое решение из-за страха. Новая политическая сила стала бы слишком неудобной для депутатов, давно занимающих свои посты.