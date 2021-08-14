"Один из стимулов": политолог Солонников оценил отношение Беглова к туротрасли

Местные отели Санкт-Петербурга могут получить специальный статус после вакцинации персонала. Инициатива станет дополнительным стимулом для приглашения гостей в Северную столицу.

Многие россияне в период пандемии предпочитают путешествовать по стране. Однако некоторых останавливает боязнь перед заражением коронавирусной инфекцией. На фоне этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал привить 80% сотрудников сферы услуг и госпредприятий города, передают "Невские Новости". Соответствующая инициатива может положительно сказаться на туротрасли Северной столицы, считает политолог Дмитрий Солонников.

"И это одна из групп риска, которая должна пройти такую процедуру. Это один из стимулов, чтобы приглашать гостей в Петербург, создание образа города, который борется с короновирусом. Это правильно и туристическая отрасль должна быть впереди планеты всей", — отметил специалист.

Солонников заявил, что поддерживает подобное отношение к развитию туристической области города. По его словам, подход не только улучшит обстановку в определенной сфере деятельности, но и повысит уровень безопасности людей.