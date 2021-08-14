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Вооруженный мужчина проник на военную базу США под Вашингтоном

Вооруженный мужчина проник на военную базу США под Вашингтоном

Мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, был задержан после проникновения на территорию военной базы Анакостиа-Боллинг в районе Вашингтона.

В связи с задержанием подозреваемого были отменены экстренные меры. Из-за угрозы нападения территория базы была полностью заблокирована, сотрудникам предписали спасаться бегством при встрече со злоумышленником. Сейчас уточняется наличие пострадавших в инциденте.

Ранее появилась информация, что мужчина действует не один. Однако информация о наличии сообщника у него не подтвердилась. Оперативники проводят допрос задержанного и выясняют его мотивы.