Вооруженный мужчина проник на военную базу США под Вашингтоном

Мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, был задержан после проникновения на территорию военной базы Анакостиа-Боллинг в районе Вашингтона.

В связи с задержанием подозреваемого были отменены экстренные меры. Из-за угрозы нападения территория базы была полностью заблокирована, сотрудникам предписали спасаться бегством при встрече со злоумышленником. Сейчас уточняется наличие пострадавших в инциденте.

Ранее появилась информация, что мужчина действует не один. Однако информация о наличии сообщника у него не подтвердилась. Оперативники проводят допрос задержанного и выясняют его мотивы.