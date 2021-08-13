"Позиция ГИК должна быть обжалована": адвокат Барчук о недопуске "Родины" к выборам

Горизбирком Петербурга отказался регистрировать партию "Родина" на выборах в Законодательное собрание. Его действия прокомментировал адвокат Виктор Барчук.

В горизбиркоме отказ регистрировать партию объяснили превышением допустимого количества брака в подписных листах. Политическая сила готова отстаивать достоверность каждой подписи избирателя и собирается обжаловать вердикт комиссии, обратившись в Центризбирком РФ. Юрист уверен, что убедительных доказательств нарушений, которые инкриминируют партии, не было представлено. Это дает шанс на то, что решение о недопуске будет отменено в будущем.

"Действия ГИК Санкт-Петербурга, отказавшегося регистрировать кандидатов от партии "Родина", однозначно являются провокативными и дискредитирующими электоральный процесс в целом. <…> Позиция Горизбиркома должна быть обжалована в судебном порядке, а чиновники, допустившие нарушение соответствующей предвыборной процедуры, — понести наказание", — цитирует Барчука ФАН.

Эксперт выразил уверенность, в скором времени предвыборная гонка в Северной столице вернется в "цивилизованное русло".