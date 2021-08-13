Доходный дом Афремова 1906 года загорелся в Москве

Пожар случился в доходном доме Афремова 1906 года постройки в Москве на Садовой-Спасской улице. Об этом сообщили источники в экстренных службах.

Пожар начался на улице Садовая-Спасская, 19/1 на площади около 100 квадратных метров. Сообщается о возгорании деревянных межэтажных перекрытий в жилом доме. Жителей одного из подъездов пришлось эвакуировать, добавили спасатели.

Согласно информации источников, огонь охватил доходный дом Ф. И. Афремова, построенный в 1906 году. Это здание вошло в список памятников архитектуры и является одной из первых московских высоток начала XX века.