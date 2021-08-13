Кулеба предложил использовать план Ганди для присоединения Крыма к Украине

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил новый план по "возвращению" Крыма. Он вдохновился высказыванием, которое приписывают политику из Индии Махатме Ганди.

Соответствующее заявление Кулеба сделал в ходе брифинга, прошедшего перед стартом так называемой Крымской платформы. Во время мероприятия украинская сторона планирует обсудить тему "возвращения" полуострова.

"Как говорил Махатма Ганди, "сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете", — заявил министр.

Кулеба считает, что в настоящее время Россия находится на третьей стадии. Следующий этап, по его словам, приведет к "возвращению" Крыма в состав Украины, пишет "Царьград".

Так называемая Крымская платформа должна пройти 23 августа. МИД России назвал мероприятие шабашем, а глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что полуостров никогда не вернется под контроль Киева.