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Отставной полковник СБУ уверен, что американский ЗРК Patriot Украину не защитит

Отставной полковник СБУ уверен, что американский ЗРК Patriot Украину не защитит

Зенитно-ракетный комплекс Patriot разрабатывался в США в 1960-е годы, а на боевое дежурство был поставлен в 1983 году. Тогда это было передовое оружие, но сейчас это уже старье, не способное перехватить новые российские ракеты.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Наш» высказал полковник Службы безопасности Украины в отставке, военный эксперт Олег Стариков, который прокомментировал недавнее заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что Украина может разместить на своей территории американскую систему противовоздушной обороны.

Отставной полковник СБУ уверен, что американский ЗРК Patriot Украину не защитит
facebook.com  / Олексій Резніков

Как напомнил Олег Стариков, зенитный ракетный комплекс Patriot, о котором говорил Резников, давно устарел и не поможет Украине при необходимости защититься от направленных против нее современных ракет.

«Этот комплекс, он мой ровесник, его разрабатывали в 60-е годы, а поставили на боевое дежурство в 1983-м году, когда я закончил военное училище и стал лейтенантом. То есть, это старье, — заявил военный эксперт. — Это оружие 3+, поколения, оно в то время было самое передовое, но для Украины, если его закупят, он нас не защитит от северного соседа, потому что северный сосед стреляет крылатыми ракетами. А этот комплекс берет свыше 50-ти метров, а все крылатые ракеты идут до 50-ти метров».

Таким образом, ЗРК Patriot никак реально не повысит уровень боеготовности ВСУ и Украины, так как окажется просто бесполезным железом.

Но при этом один пуск ракеты Patriot стоит два или три миллиона долларов, добавил Стариков, в то время как пуск ракеты российского производства С-300, которые есть у Украины, стоит 50 тысяч долларов, то есть разница очень ощутимая.

«И последнее – по тактико-техническим характеристикам те комплексы, которые у нас стоят, С-300, да, они старые, они такого же поколения, модернизированные, но у них вероятность попадания 93–95%, то есть, каждые девять или десять ракет попадут в цель. А у этого комплекса (Patriot) – 75%. То есть, из десяти ракет семь только попадают. При этом, два миллиона долларов каждая ракета стоит», — заключил отставной полковник СБУ.

Отставной полковник СБУ уверен, что американский ЗРК Patriot Украину не защитит
Федеральное агентство новостей  / Борис Гришин

Ранее идею вице-премьера Алексея Резникова разместить в стране американские системы ПВ прокомментировал один украинский военный эксперт – генерал-лейтенант ВСУ Александр Лузан, который выразил уверенность в том, что в случае полномасштабной войны ЗРК Patriot никак не сможет обеспечить Киеву безопасность с воздуха.

По словам Лузана, американцы на протяжении последних десятилетий не нуждались в хороших системах ПВО, так как воевали против более слабых противников, не имевших сильной авиации.

Американские системы Patriot проигрывают даже российским ЗРК С-300, не говоря уже о ее более современных комплексах С-400 и С-500. Кроме того, у России есть баллистические ракеты, которые она применит в случае серьезного военного конфликта, и против которых ЗРК Patriot окажется бессильным. И наконец российские истребители Су-35 с легкостью преодолеют комплексы Patriot, добавил Лузан.