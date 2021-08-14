Коротченко: спецслужбы НАТО втягивают Россию в шпионскую войну

Эстония, чей консул Март Лятте был ранее выдворен из России, после того, как его уличили в сборе информации о планах Москвы по освоению Арктики, преследует не свои национальные интересы, а интересы НАТО, под чьей эгидой она и действует.

Об этом, комментируя изданию «Военное дело» шпионский скандал с участием эстонского консула заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона Игорь Коротченко.

Как напомнил эксперт, Эстония является членом Североатлантического военного блока. Но при этом у нее есть собственные спецслужбы – маленькие, но достаточно эффективные.

«В Эстонии есть внешняя разведка под крылом Министерства обороны и самостоятельная полиция безопасности, она же контрразведка — известная КаПо», — рассказал Коротченко.

Однако, несмотря на наличие собственных спецслужб, Эстония, будучи членом НАТО, действует под эгидой и в интересах Североатлантического альянса, в этом нет никаких сомнений, уверен эксперт.

Руководство НАТО всегда интересовалось засекреченной информацией о планах и новых разработках России в области обороны, экономики и политики.

Запад, добавил Игорь Коротченко в заключение, давно ведет против России полномасштабную дипломатическую войну, а теперь НАТО хочет втянуть ее и в войну шпионскую.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Напомним, консул Эстонии Март Лятте был признан персоной нон-грата и выдворен из России в начале августа, после того, как месяцем ранее, 6 июля, его задержали при попытке получения от гражданина РФ информации секретного характера. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности, которая также опубликовала видеозапись задержания эстонского консула.