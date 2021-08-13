ООН призвала талибов прекратить бои в городах Афганистана

Движению "Талибан"1 (террористическая организация, запрещена в РФ) необходимо остановить захват афганских городов. С таким обращением выступил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Захват власти путем вооруженного противостояния станет причиной не только полной изоляции Афганистана, но и начала гражданской войны. Гутерреш отметил, что на данный момент ситуация в государстве перестает поддаваться контролю.

Генеральный секретарь ООН также подчеркнул, что он глубоко обеспокоен фактами нарушения прав человека на подконтрольных боевикам территориях. Ранее офпред генсека Стефан Дюжаррик заявлял, что организация готова содействовать мирному урегулированию конфликта в Афганистане.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации