Пентагон сообщил о начале переброски американских войск в Кабул

США начали перебрасывать свои дополнительные вооруженные силы в столицу Афганистана Кабул. Об этом сообщили в Пентагоне.

Основная часть войск будет переведена в Кабул до конца выходных. Вашингтон готов к изменению количества американского контингента в зависимости от обстановки в регионе.

"Я рассчитываю, что до конца выходных основная часть из 3 тыс. [американских военнослужащих] будет на месте. Возможно, не все, но основная часть", — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге.

Боевики радикального движения "Талибан"1 (запрещено в РФ) недавно захватили город Пули-Алам, столицу провинции Логар, которая находится недалеко от Кабула. По некоторым оценкам, террористы заняли до 70 процентов территорий Афганистана.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации