Публицист Корнилов назвал логичными планы "Родины" отстаивать интересы в суде

Публицист, политолог Владимир Корнилов поддержал планы партии "Родина" отстаивать свои интересы в суде.

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала политическому объединению в регистрации кандидатов на выборы в ЗакС. Причиной является якобы сфабрикованные подписи. Решение комиссии возмутило партию.

"Если партия "Родина" и господин (глава политического объединения Алексей. – Прим. ред.) Журавлев считают отказ немотивированным и не имеющим под собой оснований, то, конечно, им надо подавать апелляцию", — сказал политолог.

Корнилов отметил, что намерения "Родины" является логичным шагом. Выдвиженцы должны использовать все способы для отстаивания интересов.

"Не берусь судить, насколько справедливо решение избирательной комиссии и есть ли у них какие-то основания", — добавил политолог.

Публицист подчеркнул, что если партия уверена в своей правоте, то необходимо отстаивать эту позицию, пишет "ПолитЭксперт".