Кедми: в США сильно упал уровень высшего образования

Уровень среднего и высшего образования в США на протяжении последних 10-15 лет значительно снизился относительно своего прежнего уровня.

Такое мнение высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, слова которого приводит издание «SM-News».

В частности, говоря о снижении уровня образования, которое дают американские высшие и средние учебные заведения, Кедми привел в пример Израиль, где аттестат, полученный в США, больше не считается достаточным для получения израильского образования.

«Я был очень удивлен, но потом это превратилось в норму. А потом я увидел, что ребята, которые приезжали с израильским аттестатом в Соединенные Штаты, спокойно могли идти в университет сразу на второй курс», — подчеркнул израильский эксперт.

То образование, которое сейчас дают американские высшие учебные заведения, находится на очень низком уровне, считает Кедми. При этом он объяснил, что это не значит, что в Израиле высшее образование было на очень высоком уровне. Но в Соединенных Штатах раньше оно было на высоком уровне.

«Я не говорю про 10–15 американских университетов, которые имеют бешеные бюджеты и в которых, может быть, действительно хорошее образование. Я говорю про, допустим, Гарвардский университет», — добавил политолог.

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А в элитных американских вузах, по его словам, сейчас хорошо преподаются технические предметы, в то время, как с преподаванием гуманитарных дисциплин ситуация «просто катастрофичная».

«Если говорить о Стэнфорде и Гарварде, технические и научные отделения этих университетов великолепны. Но и их бюджеты — сумасшедшие. Когда бюджет больше миллиарда долларов, университет может подготовить хороших специалистов», — заключил Яков Кедми.

Напомним, ранее стало известно, что власти американского штата Орегон решили помочь ученикам старших классов, принадлежащих к расовым меньшинствам, «чувствовать себя свободнее», и с этой целью губернатор штата подписала законопроект, освобождающих таких подростков от обязательной аттестации по чтению, письму и математике.