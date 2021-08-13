Американские ученые назвали лучшую пищу для людей среднего возраста

Ученые из Соединенных Штатов выяснили, что лучшей едой для граждан среднего возраста являются цельнозерновые продукты.

Исследование на эту тему провели специалисты из Университета Тафтса в американском штате Бостон. Для него они задействовали три тыс. добровольцев возрастом до 50 лет. Оказалось, что волонтеры, которые употребляли три порции цельнозерновых продуктов ежедневно, имели объем талии на 55 см меньше, чем те, кто не придерживался деты.

"Итоги исследований демонстрируют, что употребление такой пищи в рамках здоровой системы питания положительно воздействует на здоровье", — установили специалисты.

Так, пользу для организма несут продукты, которые содержатся в овсе, черном хлебе и коричневом рисе. Они являются ключом к снижению веса в среднем возрасте, уверены специалисты из Соединенных Штатов.