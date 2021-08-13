Масштабные маневры ВС РФ в Баренцевом море вызвали обеспокоенность в Норвегии

Представитель Консервативной партии Норвегии по вопросам оборонной политики Хорек Эльвенес рассказал норвежским читателям о крупных российских учениях "у берегов страны".

Россия военными учениями наглядно демонстрирует миру свою мощь и возможность уничтожить подкрепления Североатлантического альянса, тем самым лишив НАТО свободы передвижения, пишет Dagbladet.

По словам Эльвенеса, российские войска уже ранее отрабатывали нападение на разведывательную базу в Варде и авиабазу Буде в ходе маневров "Запад-2018", а в 2019 году Северный флот РФ совместно с Балтфлотом принял участие в крупнейших военно-морских учениях "в непосредственной близости от берегов Норвегии".

"Возросший военный потенциал России и ее возросшая активность создают новую угрозу маршрутам снабжения в Атлантическом океане", — отмечает эксперт.

По словам Эльвенеса, именно действия российских военных заставляют Норвегию усиливать контроль на границе. Кроме того, страна существенно потратилась на разведку, закупив второе по счету разведывательное судно. Политик убежден, что для "сдерживания" России на севере необходимо в срочном порядке укреплять сотрудничество с США и ближайшими союзниками Норвегии.