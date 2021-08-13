InsideOver: развертывание РФ комплекса «Авангард» положит конец ядерному превосходству США

Развертывание Россией ракетных комплексов «Авангард» станет концом гегемонии США и НАТО, которые не смогут ничем ответить на такой маневр. К такому выводу пришли эксперты итальянского издания InsideOver.

Аналитики обратили внимание, что к 2023 году российские военные развернут второй полк с гиперзвуковыми ракетами «Авангард». Несмотря на то, что характеристики комплекса держатся в секрете, это оружие не сулит ничего хорошего ни Вашингтону, ни его партнерам по Альянсу.

«Оружие изготовлено из композитных материалов, способных выдерживать большие температуры гиперзвукового полета на малой высоте. Считается, что ракета имеет атомный заряд от 450 килотонн до одной мегатонны и имеет размер примерно 5,4 метра, что позволяет установить большое количество таких снарядов на новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 “Сармат”», — делятся обозреватели.

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Кроме того, гиперзвук способен проникнуть в противоракетную оборону США за счет своей маневренности, скорости и необычной траектории полета. После введения «Авангарда» в эксплуатацию Россия не только положит конец превосходству Вашингтона в ядерной сфере, но и склонит чашу весов в свою сторону.

«Именно для того, чтобы исправить этот дисбаланс, высшие дипломатические органы России и США провели в Женеве двусторонние переговоры о стратегической стабильности. Таким образом они пытаются заложить основы для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков», — подытожили в издании.

В конце июля в Женеве состоялись переговоры заместителя госсекретаря США Венди Шермана и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова. В InsideOver предположили, что дипломаты обсудили новое гиперзвуковое оружие, которое не подпадет под действие международных договоров о разоружении.