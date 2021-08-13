Sohu: американцы случайно помогли России, сорвав Киеву сделку с Китаем

Украина, которой после распада Советского Союза досталось множество авиастроительных предприятий и документация на выпускаемую продукции, в том числе и засекреченные технологии, чуть не продала Китаю двигатель НК-32, но этому помешали Соединенные Штаты Америки.

Об этом рассказывает китайское издание Sohu, по словам авторов которого Пекин в свое время воспользовался тем, что Украина была готова распродавать все советское наследство, и приобрел у Киева документацию на полторы тысячи уникальных изобретений, сделанных советскими инженерами. Однако Китаю не получить технологию, которой он хотел завладеть больше всего, и этому поспособствовал Вашингтон, невольно в этой ситуации сыгравший на руку Москве.

«За счет доступа к советским технологиям темпы развития китайской авиационной промышленности значительно ускорились. Они были бы еще более впечатляющими, если бы не провалилась сделка по двигателям НК-32», — сообщают аналитики Sohu.

При этом китайские обозреватели напоминают, что после распада СССР в руках Украины осталось несколько стратегических советских бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь» - уникальных самолетов, которые, обладая внушительными габаритами могли развивать невероятно большие скорости, благодаря именно двигателям НК-32.

Информация об этих двигателях была засекречена, но Китаю очень хотелось получить к ней доступ, чтобы наладить производство собственных авиационных двигателей.

Федеральное агентство новостей /

Украина же в начале 1990-х годов, стремясь избавиться т расходов на содержание стратегических бомбардировщиков, захотела их просто уничтожить. И узнав об этом, Пекин поспешил вступить с Киевом в переговоры о том, чтобы перед утилизацией самолетов в сих были сняты двигатели, которые за тем были бы переправлены в Китай.

Китайцы пообещали Украине солидное вознаграждение за эту услугу, однако в последний момент сделка была сорвана, благодаря вмешательству американцев, которые испугались, что Китай, получив доступ к современным авиастроительным технологиям выйдут на новый уровень и вплотную подберутся к технологическому уровню самих США.

В результате американцы уговорили Украину не продавать двигатели НК-32 Китаю, и выплатили им 95 миллионов долларов. Таким образом, Китай остановился в шаге от того, чтобы заполучить технологии сборки уникального советского авиадвигателя.

Федеральное агентство новостей /

Как отмечают китайские аналитики, усилия Соединенных Штатов Америки, хоть и увенчались успехом на конкретном этапе, все же не принесли желаемого результата. В последние годы Китай достиг больших успехов в авиационном двигателестроении и постепенно догоняет в этой области американцев. А украинские Ту-160 вместе с их уникальными двигателями были в конце концов выкуплены Россией и до сих пор летают в составе ВКС РФ. А значит Москве, благодаря невольной помощи Вашингтона, удалось остаться единственным обладателем секретной информации о двигателях НК-32.