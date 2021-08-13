Историк Бредихин пожелал успехов Шугалею на выборах в ЗакС Петербурга

Социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей имеет большое политическое будущее, считает историк Антон Бредихин.

Шугалей 11 августа прошел регистрацию в качестве кандидата в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. Он баллотируется от партии "Родина" по пятому одномандатному округу. Однако подготовка к выборам является лишь первым этапом, считает ученый. В будущем герой планирует общаться со своими избирателями.

Глава ФЗНЦ был избран в Госсовет Республики Коми еще будучи в плену на территории Ливии, напомнил кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин. Шугалей может в будущем получить назначение не только как региональный депутат, отметил он.

"В дальнейшем он может позиционировать себя в качестве федерального политика. У него открываются большие перспективы", — считает историк.

Бредихин пожелал успехов Шугалею в его политической карьере, передают "Народные Новости". Он выступил с предложением объединить усилия всем сторонникам социолога. Победный результат даст именно сплоченность, добавил историк. Благодаря подобному подходу Шугалей сможет в полной мере реализовать свой серьезный потенциал, подвел итоги Бредихин.