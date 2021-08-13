Командовавший спецназом "Вымпел" объявлен в розыск по делу о хищении 30 млн рублей

Экс-командир управления "В" ("Вымпел") центра специального назначения ФСБ, генерал-майор объявлен в розыск по делу о мошенничестве.

Суд ранее оправдал командира и его подельников по делу о покушении на следователя, но оправдательный приговор был отменен после жалобы прокуратуры.

Новые заседания суда не состоялись из-за исчезновения подозреваемого. Следствие установило, что обвиняемый с подельником в течение четырех лет занимался хищением бюджетных средств. Фигурант уголовного дела занимался фиктивным трудоустройством своих знакомых, получая денежные вознаграждения.

Также правоохранители не исключили, что бывший генерал организовал покушение на следователя, который занимался его уголовным делом. Местонахождение обвиняемого пока неизвестно.