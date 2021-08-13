Правоохранители задержали бросившую младенца мать в Москве

Столичные полицейские задержали женщину, которая бросила своего малолетнего ребенка на скамейке во дворе дома.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина оставила младенца на скамейке во дворе дома на Ярославском шоссе. Полиция оперативно задержала горе-мать.

В данный момент женщина доставлена в отдел полиции для проведения дальнейших разбирательств.

Согласно данным главы пресс-службы ГСУ СК по Москве, малыша госпитализировали. Сейчас с ним работают медики. Правоохранители начали доследственную проверку.