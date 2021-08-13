"За такими людьми будущее России": политолог Самонкин ждет победы Шугалея на выборах

Глава Фонда защиты национальных ценностей, член партии "Родина" Максим Шугалей был зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания (ЗакС) Петербурга.

Предвыборную программу и шансы социолога пройти в городской парламент оценил политолог, президент АНО "Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив" Юрий Самонкин. По его мнению, Шугалей очень много может предложить Северной столице, а очень яркая программа дает ему все шансы на успех. Это касается, например, борьбы с бедностью, восстановления социальной справедливости и поиска пробелов в законодательстве.

"Шугалей будет полезен городу и стране не просто как политический деятель и будущий депутат, но и как эксперт, который может помогать правоохранительной системе модернизироваться в плане борьбы с экстремизмом и терроризмом. Потому что он сам через это прошел и знает, в каких законах у нас есть болевые точки, которые необходимо совершенствовать: в рамках уголовного правового производства и административного права", — приводит мнение политолога "Слово и дело".

Избиратель всегда поддерживает ярких кандидатов, которые работают не для галочки, а для решения практических вопросов на местах, считает он.

"Я оцениваю стремление Шугалея баллотироваться как крайне положительный феномен для Петербурга, потому что действительно городу Федерального значения, как и нашей столице, необходимы яркие кандидаты", — подчеркнул Самонкин.

На доверие граждан влияет в том числе тяжелая судьба социолога. Поэтому Шугалею стоит строить предвыборную кампанию, защищая принципы борьбы с терроризмом и экстремизмом, борьбы за права человека. Именно это поможет ему стать депутатом, заключил эксперт.