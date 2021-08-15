Актер Кравченко о «Солнцепеке»: военные фильмы нужно снимать честно

Актер театра и кино Алексей Кравченко, сыгравший в фильме «Солнцепек» роль командира ополчения Павла Грицая, рассказал «Политике Сегодня», почему сегодня важно снимать реалистичные кинокартины о трагических событиях современной истории.

На днях в ряде городов России состоялся закрытый показ драмы «Солнцепек» Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, которая повествует о событиях 2014 года в Луганске. В те дни Вооруженные силы Украины обстреливали поселения и препятствовали эвакуации мирных жителей из региона.

По сюжету фильма главный герой Влад Новожилов пытается спасти своих родных, по несчастью оказавшихся в эпицентре военных событий, от огня украинских силовиков. Гости премьерного показа признались, что кинокартина оказалась непростой, однако иначе передать события тех лет просто невозможно.

Кадр из фильма «Солнцепек». /

Алексей Кравченко выразил мнение, что военные фильмы необходимо снимать честно. Только тогда можно прочувствовать все те горести, которые испытали «простые люди».

«Я за то, чтобы не романтизировать тему войны, любое художественное произведение не передаст весь ужас и трагедию, которые приносит война. Страдает простой человек, страдает простой народ. Не важно какой национальности и с какой стороны. И грех на тех, кто все это затеял. Кто допустил такие ужасы», — подытожил актер.

Ранее актриса Марина Денисова, исполняющая одну из главных ролей в «Солнцепеке», рассказала «ПС», почему об ужасах военных действий необходимо рассказывать на киноэкране. По ее словам, на стрельбу по мирным жителям нельзя смотреть через призму политики.