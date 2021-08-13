Украинский олимпийский чемпион Беленюк оправдался за совместное фото со Скабеевой

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жак Беленюк отреагировал на публикацию телеведущей Ольгой Скабеевой их совместного фото.

Депутат президентской фракции Верховной рады "Слуга народа" Жан Беленюк признался, что не знает Ольгу Скабееву. Так олимпийский чемпион Токио прокомментировал фотографию с ведущей ток-шоу "90 минут".

"Я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек", — подчеркнул Беленюк.

Летние Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Сборная Украины завоевала 19 наград разного достоинства и заняла 44-е место в медальном зачете турнира.