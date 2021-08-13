Одним визитом в Ригу россиянин разоблачил, как прибалты относятся к русскому языку

Несмотря на то, что правительство Латвии не настроено на сохранение позитивных отношений с Россией, россияне могут не бояться антироссийских настроений в этой прибалтийской стране, особенно в том, что касается использования русского языка.

Об этом пишет информагентство «Народные новости», приводя рассказ блогера-путешественника под ником EZOLOTUHIN, который на собственном опыте узнал, как рядовые жители Латвии относятся к людям, говорящим по-русски, на фоне достаточно спорной политики местных властей по отношению к русскому языку.

В частности, блогер развенчал расхожий миф о том, что простые латыши плохо относятся к русским.

Как рассказал путешественник, в Латвии русский язык можно услышать повсюду. На улицах едва ли не половина прохожих разговаривает по-русски, что особенно заметно в столице страны.

«Рига, столица Латвии, мне кажется вообще самым русским городом Европы <…> Могу с уверенностью сказать, что на рижских улицах не менее половины разговоров прохожих обычно я слышу именно на русском языке. И никаких проблем у обычных людей на улице из-за этого точно нет», — подчеркивает EZOLOTUHIN.

Местные жители в частных беседах предпочитают говорить на русском языке и этого не стесняются. Кроме того, по-русски они общаются и с приезжими с Украины и из Белоруссии, то есть русский язык выполняет роль универсального средства общения в данном регионе.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

В комментариях под рассказом блогера-путешественника, читатели согласились с его оценкой ситуации и поделились собственным опытом поездок в Латвию и общения с латышами.

«У меня друзья-латыши, давно дружим. Они говорят, что в Риге, если ты русский не знаешь, тяжело нормально вести бизнес. А по телику они постоянно русские сериалы и юмористические передачи смотрят», — пишет один из комментаторов.

Еще одна девушка рассказала историю, о том, как, находясь на отдыхе, она познакомилась с семьей латышей. Как отмечает девушка, это были именно латыши, а не русские люди, живущие в Латвии. И, несмотря на то, что они отдыхали своей группой, а значит не были лишены общества и общения, к ней они чуть-ли не кинулись обниматься, и пожаловались, что русский язык постепенно забывается.

«По работе часто бывал в командировке в Латвии, в Литве на местных предприятиях. Везде было хорошее отношение. Автор правильно все написал», — добавил еще один читатель.

Многие другие пользователи также оставили под рассказом EZOLOTUHIN свои истории, связанные с позитивным опытом общения с жителями Латвии и визитами в эту страну. Комментаторы особенно отметили, что работники сферы обслуживания в основном были очень приветливы и редко кто столкнулся с нежеланием говорить по-русски.