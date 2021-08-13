Удар по белорусскому транзиту в угоду США грозит Литве коллапсом в Клайпедском порту

Отказ Литвы от транзита продукции «Беларуськалия» через Клайпеду не сулит ей ничего хорошего. Из-за постоянных попыток местных властей услужить США крупнейший по грузообороту порт прибалтийских стран попросту окажется на грани банкротства. К такому выводу пришли эксперты аналитического портала RuBaltic.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис пояснил, что запрет транзита белорусских калийных удобрений с декабря 2021 года связан с санкциями США против Минска, под которые попадает, в том числе, и упомянутая компания.

«Из практики знаем, что банки не примут расчетов за оказанные услуги в Литве в евро, не только в долларах. Предприятия, если есть субъект под санкциями, отказываются с ним иметь какие-либо бизнес-отношения, чтобы избежать риска, и могу с уверенностью утверждать, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут идти через Литву», — объяснил решение Скуодис.

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Фактически Вильнюс ничто не вынуждает блокировать поставки из Белоруссии через Клайпедский порт, поскольку санкции, по мнению экспертов, чисто политический инструмент, применения которого литовские власти могут при желании избежать. Для этого необходимо лишь достичь договоренностей с американцами.

«Юридическая составляющая [санкций] ничтожна, и прибалтийская практика относиться к санкциям как к закону, который суров, но это закон, просто смешна. <…> Что надо делать руководству Литвы <…>? Работать! Встречаться с американцами, договариваться с ними, чтобы санкции против Беларуси не распространялись на Клайпедский порт», — подчеркнули аналитики.

В издании с иронией отметили, что Литва сегодня является едва ли не самым преданным союзником США в Европе, поддерживающим антироссийскую риторику и всячески продвигающим западные интересы среди стран бывшего СССР. На этом фоне Вашингтон едва ли откажет Вильнюсу в небольшой «милости».

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Впрочем, литовские власти предпочли «перестраховаться» и отказаться от белорусской продукции, однако совсем не учли, что «Беларуськалий» — главный «клиент» Клайпедского порта, а значит, и источник дохода для жителей одноименного города. Калийные удобрения из Белоруссии составляют около четверти грузооборота порта и компании «Литовские железные дороги».

В случае их остановки перестанет функционировать и грузовой терминал Biriu kroviniu terminalas, который ранее обслуживал только «Беларуськалий».

«Белорусские нефтепродукты — второй по значимости пункт в структуре грузоперевозок — из Литвы в этом году уже ушли, а теперь Литва своими руками избавляется и от пункта номер один: минеральных удобрений», — констатировали в RuBaltic.

Кроме того, на снижение перевозок негативно повлияли и последствия экономического кризиса в связи с коронавирусом. Все это свидетельствует о том, что Литва близка к «коллапсу транспортно-логистической отрасли», который не так давно произошел в Латвии.

Эксперты предположили, что общие потери составят 6-7% ВВП, из которых 2% придутся на запрет транзита белорусских удобрений.