Заключенный умер в тюрьме Мичигана из-за халатности тюремщиков

Работники американской тюрьмы допустили смерть заключенного, проявив бездействие во время его припадка.

Российская правозащитная организация Фонд борьбы с репрессиями обратилась к властям США с требованием расследовать обстоятельства смерти 39-летнего Пола Бултхауса. Мужчина несколько часов умирал, находясь "под присмотром" медицинского персонала и сотрудников тюрьмы округа Маскегон, штат Мичиган.

Пол Бултхаус был осужден в марте 2019 за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Мужчина страдал от алкогольной зависимости, которая усугублялась приемом антидепрессантов. Его отправили в одиночную камеру детоксикации. Там он должен был находиться под постоянным контролем персонала тюрьмы.

Труп Бултхауса нашли утром 4 апреля во время очередного обхода. Вскрытие показало, что он скончался после серии приступов, произошедших в результате абстинентного синдрома и внезапного отказа от антидепрессантов. Расследование инцидента доказало, что работники учреждения знали о состоянии заключенного, но предпочли закрыть глаза на его самочувствие, сообщил ФАН.

Семья погибшего хочет добиться выдвижения официальных обвинений против персонала тюрьмы. Родственники уверены, что трагедии можно было избежать, если бы сотрудники ответственно исполняли свои должностные обязанности.