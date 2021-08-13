День поисковика могут учредить в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил учредить в стране день поисковика.

В ходе поездки в Ростовскую область глава МИД обратился с предложением к губернатору региона Василию Голубеву. Он отметил, что вскоре будет отмечаться День археолога, а день поисковика пока в России не обозначен. По мнению Лаврова, это та часть археологии, которая может быть выделена специально.

"Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете", — отметил он.

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили дату для памятного дня — 13 марта. В этот день в 1988 году прошел первый всесоюзный слет поисковых отрядов.