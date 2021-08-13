Сборная России по баскетболу занимает 14-е место в рейтинге FIBA

Национальная сборная России по баскетболу расположилась на 14-ой позиции в обновленном рейтинге Международной федерации.

Подопечные Сергея Базаревича крайне слабо провели олимпийскую квалификацию, уступив на групповом этапе командам Германии и Мексики. Сборная России еще пару месяцев назад занимала девятое место в рейтинге. Лидерами мирового топа продолжают оставаться представители Соединенных Штатов Америки, сразу за ними следуют Франция и Австралия.

Сборная США одержала победу на турнире по баскетболу на 32-х летних Олимпийских играх в Токио. В финальном противостоянии подопечные Грега Поповича были сильнее Франции со счетом 87:82.