Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал жеребьевку Кубка России

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал жеребьевку Кубка России

Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий остался доволен итогами жеребьевки группового этапа Кубка России, который начнется для "армейцев" осенью.

Московская команда сыграет в рамках турнира против ногинского "Знамени" и ижевского "Зенита". ЦСКА выпал очень неплохой жребий с точки зрения логистики, считает Березуцкий.

"С точки зрения логистики, жеребьевка сложилась для нас неплохо. Будем готовиться, отнесемся к кубковым матчам серьезно", — приводит слова специалиста интернет-поратл Metaraitings.Ru.

ЦСКА по итогам предыдущего розыгрыша Российской премьер-лиги занял шестое место и не смог пробиться в Лигу конференций УЕФА. В нынешнем сезоне подопечные Алексея Березуцкого набрали три очка в трех матчах.