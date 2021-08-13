Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал жеребьевку Кубка России

Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий остался доволен итогами жеребьевки группового этапа Кубка России, который начнется для "армейцев" осенью.

Московская команда сыграет в рамках турнира против ногинского "Знамени" и ижевского "Зенита". ЦСКА выпал очень неплохой жребий с точки зрения логистики, считает Березуцкий.

"С точки зрения логистики, жеребьевка сложилась для нас неплохо. Будем готовиться, отнесемся к кубковым матчам серьезно", — приводит слова специалиста интернет-поратл Metaraitings.Ru.

ЦСКА по итогам предыдущего розыгрыша Российской премьер-лиги занял шестое место и не смог пробиться в Лигу конференций УЕФА. В нынешнем сезоне подопечные Алексея Березуцкого набрали три очка в трех матчах.