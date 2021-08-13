Норвегия временно закроет посольство в Кабуле

Дипломатическое представительство королевства Норвегия в столице Афганистана Кабуле будет временно закрыто, сообщила глава МИД скандинавской республики Ине Эриксен Сёрейде.

Решение о закрытии посольства было принято на фоне расширения сферы влияния в стране запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"1. Талибы уже захватили крупнейшие города страны — Кандагар и Герат, а также рассматривают возможность штурма непосредственно Кабула.

Боевики "Талибана" контролируют около 65% территорий Исламской Республики Афганистан. Незадолго до объявления о закрытии представительства Норвегии об эвакуации своей дипломатической миссии сообщило королевство Дания.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации