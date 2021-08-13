Специальный корреспондент Федерального агентства новостей получил доступ к планшету, который вполне вероятно может принадлежать членам британской разведки MI-6.

На данный момент известно, что память гаджета была забита десятками различных файлов, включая многочисленные списки, фотографии странного содержания и карты с загадочными пометками. Редакции ФАН удалось получить доступ к закрытым материалам, которые многое рассказали о содержимом планшета. Все встало на свои места, и теперь все могут увидеть независимое расследование Федерального агентства новостей, пролившее свет на тайные пороки власти Великобритании.

Вниманию широкой публики предлагается уникальный видеоматериал от специального корреспондента ФАН, который при его создании руководствовался "высокими" стандартами ВВС. Разумеется, ролик является шуточным и его единственная цель — показать то, до чего опустились британские СМИ.

Напомним, журналисты ВВС ранее обнародовали сомнительное видео и назвали его "расследованием". В основу фильма легли данные с планшета, якобы оставленного неким российским военным на линии фронта весной 2020 года. Редакция Федерального агентства новостей ознакомилась с псевдорасследованием и выяснила, как западное агентство создавало новый фейк о россиянах в Ливии.