Вратарь "Вегаса" включил Сорокина и Василевского в число лучших голкиперов НХЛ

Шведский страж ворот "Вегаса" Робин Ленер считает Илью Сорокина и Андрея Василевского одними из лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Один из пользователей социальной сети спросил Ленера, кого он считает лучшими голкиперами Национальной хоккейной лиги. Вратарь назвал финна Туукку Раска, канадца Марка-Андре Флери, американца Джоша Гибсона, россиян Андрея Василевского и Илью Сорокина.

Андрей Василевский играет в Национальной хоккейной лиге за "Тампу Бэй Лайтнинг" с октября 2014 года. Российский голкипер дважды вместе со своей командой выигрывал Кубок Стэнли.

Илья Сорокин является воспитанником новокузнецкого хоккея. В прошлом сезоне россиянин провел 29 матчей, в которых отразил 91,9% бросков по своим воротам, а его коэффициент непробиваемости составил 2,31.