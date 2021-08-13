Несколько десятков человек сбежали из лагеря для нелегальных мигрантов в Литве

Более 30 нелегальных мигрантов сбежали из лагеря в Алитусском районе Литвы. Об этом сообщило издание Sputnik Беларусь. Информацию также подтвердили в МВД страны.
Нелегальные мигранты сбежали из лагеря, расположенного в бывшей школе деревни Веребеяй. Сотрудники полиции во время пересчета обнаружили отсутствие 32 человек. Совершить побег удалось, прорыв подкоп под забором, сообщил замглавы районной администрации Виргилиюс Пранскявичюс.
В целях обнаружения беглецов власти Литвы подняли в воздух вертолет службы охраны государственной границы EC-120 Colibri.
На днях республика ввела режим ЧС из-за большого количества задержаний нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.