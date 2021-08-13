"Прошел закалку": Перенджиев рассказал, почему Шугалей будет эффективен в ЗакС Петербурга

Благодаря своим личным качествам и жизненному опыту Максим Шугалей сможет помочь Петербургу в качестве депутата ЗакСобрания, полагает политолог Александр Перенджиев.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова заявил о неприятии главой ФЗНЦ пустых обещаний в интервью изданию iReactor.

"Шугалей готов выполнять реальные дела, и выделять конкретные вопросы… он понимает пристальное внимание общественности, а также готов к резкости", — подчеркнул Перенджиев.

Член экспертного совета организации "Офицеры России" напомнил, что Шугалей "прошел закалку" в сложных испытаниях и не отягощен бюрократическим опытом. Перенджиев рассказал, что зачастую жители города не знают собственных депутатов, что исключено в случае избрания героя членом ЗакСа.

"Все будут знать, что и когда он сделал, а главное, для каких целей", — подчеркнул собеседник iReactor.

По словам Перенджиева, Шугалей будет эффективным и ответственным депутатом петербургского Законодательного собрания.

Решением ТИК от 11 августа была одобрена регистрация руководителя ФЗНЦ в качестве кандидата в депутаты ЗакСа по пятому городскому одномандатному округу, социолог Шугалей представляет партию "Родина".