Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко выразил уверенность, что ученый-социолог Максим Шугалей станет достойным депутатом Заксобрания Петербурга.

Петербургский горизбирком 11 августа зарегистрировал главу Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея на выборы в местный ЗакС. Ученый баллотируется в городской парламент от партии "Родина".

Российский журналист Игорь Коротченко не сомневается, что будучи избранным на пост депутата социолог оправдает ожидания народа. По мнению главреда "Национальной обороны", именно такие люди с федеральной известностью нужны сейчас во власти.

Полковник запаса в беседе с изданием "Экономика сегодня" напомнил, что Шугалей уже проявил себя героически. Он пробыл полтора года в плену в Ливии, куда приехал для проведения социологических исследований. Его история легла в основу двух фильмов, до глубины души тронувших многих жителей России.

"Безусловно, человек с таким твердым и цельным характером будет хорошим депутатом, не подведет избирателей", — дал журналист положительную оценку кандидату в ЗакС.

Глава ФЗНЦ будет слышать граждан, обращающихся к нему с теми или иными вопросами, уверен Игорь Коротченко. Тем более, что Максим Шугалей выдвигается по пятому одномандатному избирательному округу, где он жил многие годы своей жизни, а потому хорошо осведомлен о существующих там проблемах.