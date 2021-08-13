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Игорь Коротченко положительно оценил Максима Шугалея как будущего депутата ЗакС Петербурга

Игорь Коротченко положительно оценил Максима Шугалея как будущего депутата ЗакС Петербурга

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко выразил уверенность, что ученый-социолог Максим Шугалей станет достойным депутатом Заксобрания Петербурга.

Петербургский горизбирком 11 августа зарегистрировал главу Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея на выборы в местный ЗакС. Ученый баллотируется в городской парламент от партии "Родина".

Российский журналист Игорь Коротченко не сомневается, что будучи избранным на пост депутата социолог оправдает ожидания народа. По мнению главреда "Национальной обороны", именно такие люди с федеральной известностью нужны сейчас во власти.

Полковник запаса в беседе с изданием "Экономика сегодня" напомнил, что Шугалей уже проявил себя героически. Он пробыл полтора года в плену в Ливии, куда приехал для проведения социологических исследований. Его история легла в основу двух фильмов, до глубины души тронувших многих жителей России.

"Безусловно, человек с таким твердым и цельным характером будет хорошим депутатом, не подведет избирателей", — дал журналист положительную оценку кандидату в ЗакС.

Глава ФЗНЦ будет слышать граждан, обращающихся к нему с теми или иными вопросами, уверен Игорь Коротченко. Тем более, что Максим Шугалей выдвигается по пятому одномандатному избирательному округу, где он жил многие годы своей жизни, а потому хорошо осведомлен о существующих там проблемах.