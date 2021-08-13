"Ему нужно уйти": отец Влашича настаивает на трансфере футболиста ЦСКА

Отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича считает, что его сын должен продолжить карьеру в другом клубе.

Йошко Влашич вновь заявил о желании сына покинуть столичный ЦСКА. В интервью изданию net.hr он подчеркнул, что у полузащитника сборной Хорватии есть несколько предложений и трансфер может быть осуществлен до закрытия летнего трансферного окна.

"Главное — уйти из ЦСКА. Однозначно он хочет уйти из ЦСКА, и ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает. Для Николы все ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что случится", — отметил отец 23-летнего игрока.

После трех туров ЦСКА с тремя очками в активе футболист занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет петербургский "Зенит". Влашич пока не отметился результативными действиями.