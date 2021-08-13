Слова Познера о «русском мире» вызвали возмущение в Госдуме

Журналист и телеведущий Владимир Познер, который ранее назвал понятие «русский мир» политической придумкой, якобы оправдывающей вмешательство в дела других государств, является подлецом и негодяем, и к тому же не понимает, о чем идет речь.

Так эмоционально на слова Познера отреагировал лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, комментируя слова журналиста, имеющего российское и американское гражданство.

«На мой взгляд, "русский мир" — это политическая придумка, способствующая вмешательству в дела других стран, что "мы будем защищать своих людей…". Они не свои — они уехали и стали гражданами других стран», — сказал ранее Владимир Познер в видеообращении, которое было показано в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE».

Эти слова вызвали гнев и возмущение депутата Государственной думы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который указал журналисту, что понятие «русский мир» в первую очередь распространяется не на эмигрантов, а на русских людей, оказавшихся после распада Советского Союза жителями других государств, образовавшихся из бывших советских республик.

politexpert.net / Аврора Зорина

«И это наш журналист? Подлец и негодяй! Он вообще не понимает, о чем говорит. Мы не про тех, кто уехал. Мы говорим про бывшие советские республики. Где русские люди жили веками как часть России», — подчеркнул Жириновский в эфире того же YouNube-канала.

Познер не стал отвечать Жириновскому, отметив, что не видит смысла в продолжении диалога.

Напомним, ранее Владимир Познер также вызвал гнев и возмущение россиян, заявив, что российские спортсмены, выступавшие на недавней Олимпиаде в Токио не как национальная команда, а как команда Олимпийского комитета России, без флага и гимна государства, заслужили это наказание из-за допингового скандала, в котором якобы была замешана Россия.