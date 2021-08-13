Григорьев рассказал о главном отличии Шугалея от других кандидатов в ЗакС Петербурга

Социолог Максим Шугалей способен стать достойным депутатом петербургского Законодательного собрания, уверен политтехнолог и политолог Сергей Григорьев.

По словам Григорьева, стремление главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея выстраивать предвыборную программу на основе обращений жителей Петербурга можно всячески приветствовать. Политолог поддержал его выдвижение депутаты и назвал главное отличие социолога от других кандидатур.

"Могу сказать одно, Максим пойдет до конца. И будет отдаваться полностью работе", — подчеркнул собеседник "ПолитЭксперта".

По словам Григорьева, самоотдача и ответственность являются главными отличительными чертами Шугалея от других кандидатов депутата Законодательного собрания Петербурга.

Ранее стало известно, что территориальный избирком Выборгского района зарегистрировал героя в качестве кандидата в депутаты по пятому одномандатному округу Петербурга. После этого Шугалей заявил, что член ЗакС от одномандатного округа должен уделять приоритетное внимание запросам своих избирателей.