Политолог Андрей Кошкин считает, что ученый-социолог Максим Шугалей является лидером и национальным героем, который станет идеальным депутатом для Санкт-Петербурга.

Кошкин заявил, что Шугалей — идеальный представитель власти. Он считает, что социолог обладает мужеством и высокими нравственными качествами. Политолог признался, что предлагал наградить Шугалея, когда он был в ливийском плену.

"Я присутствовал на его встречах и хочу сказать, что именно такой человек должен олицетворять интересы населения", — заявил Андрей Кошкин изданию NewInform.

Политолог уверен, что Шугалей не просто справится с обязанностями депутата, но и будет транслировать те ценности, которые необходимы нашему обществу — справедливость, честность и отдача. В таком национальном герое и лидере давно нуждается Санкт-Петербург.

Территориальный избирком Выборгского района принял единогласное решение зарегистрировать главу Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея в качестве кандидата в депутаты ЗакСа Петербурга. Ученый-социолог и национальный герой выдвинул свою кандидатуру от партии "Родина".